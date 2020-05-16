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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 5029.
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن 1436 حالة تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، بعد تسجيل 86 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى وفاة 20 جراء الفيروس.
وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.
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