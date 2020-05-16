اليمن.. اللواء رداد الهاشمي يتفقد المعسكرات والمواقع بمحور كتاف صعدة

السبت 16 مايو 2020

استمرارا للزيارات الميدانية للمعسكرات وللمواقع بمحور كتاف بمحافظة صعدة، التقى اللواء رداد الهاشمي بالضباط والأفراد في معسكري الخاصة و ١٢٢مشاه.



حيث أطلع على البرنامج التدريبي لضباط والأفراد ومدى الجاهزية القتالية العالية للأفراد، وثمن ما يقوم به الأخوة المدربين في الميدان من المسؤولية التي تقع على عاتقهم في رفد الأفراد والدفع الجديدة بكل العلوم العسكرية المهمة التي تواكب التطورات وكل ما هو جديد فيما يخص الأسلحة والمعلومات ويلقى على عاتقهم كذلك حماية بلدنا اليمن وتحريرها.

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ووجه القائد رسائل مهمة، بأن لا نغفل عن الهدف الحقيقي والذي خرجنا من بيوتنا لأجله، وان لا ننشغل بأهداف اخرى حيث ان هدفنا عالي وسامي، الهدف الذي سالت به دماء الشهداء، وجرح من الابطال من جرح من اجل تطهير الارض،وهذه لا تكون الا من الرجال الصادقين اصحاب الهمم العالية , حيث وان الله سخر لنا جميع اسباب النصر والتمكين، متمثلة بقوى التحالف وما وفروه لنا من مأكل ومشرب واسلحة والاموال والعلاج ولم يبقى معنا الا الإخلاص في تحرير بلادنا فيجب علينا استعادة الهمة وتوحيد الصفوف، وما النصر الا من عند الله.

وتابع "خاصة ونحن في أيام مباركة من شهر رمضان المبارك , علينا الابتهال والتقرب الى الله عزو جل وأن ينصرنا على عدونا وأن يحفظ اليمن و أهلها من كل شر ومكروه وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، سألين من المولى تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن و أمان واستقرار ونصر مبين"