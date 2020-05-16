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شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة لجنة طوارئ كورونا تطالب بإغلاق مدينة عدن بشكل كامل والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
دعت المتحدثه باسم لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا إشراق السباعي إلى إغلاق مدينة عدن وفرض حظر تجوال شامل في المدينة لمدة ثلاثة أسابيع.
وشددت السباعي في تصريحات صحافية على ضرورة إغلاق مدينة عدن بشكل كامل حتى يتم السيطرة على وباء كوفيد تسعة عشر وإيقاف انتشاره إلى محافظات أخرى.
وأشارت إلى أن حالات الوفاة التي تم رصدها في تسع محافظات قدمت من عدن وأكدت أن ذلك يستدعي حظرا كاملا للتجوال وإغلاق الأسواق والمساجد وأماكن التجمعات التي مازالت مفتوحة في المدينة.
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