شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: سندافع بحزم ضد القمع الأمريكي لـ«هواوي» والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن "القمع المبالغ فيه" لشركات صينية مثل هواوي. وتحركت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة لوقف إمدادات الشرائح الإلكترونية لهواوي تكنولوجيز مما أثار مخاوف من رد الصين وأضر بأسهم شركات إنتاج الشرائح الأمريكية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "الصين ستدافع بحزم عن الحقوق القانونية لشركاتها".
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