شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ألماني: لن نلزم المواطنين بتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، أنه لن يكون في ألمانيا إلزام بتلقي المواطنين لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد حال توفره. وقال براون في تصريحات صحافية، إنه عندما يتوفر لقاح سيكون من الجيد أن يتلقاه كثير من الناس، لكن هذا أمر يقرره كل شخص بنفسه، وأضاف: "من لا يرد ذلك، يتعين عليه تحمل خطورة العدوى بنفسه".

وقيم براون الجهود الحالية لمكافحة الفيروس في ألمانيا بأنها "ناجحة للغاية"، مضيفا أن قطاعا كبيرا من المواطنين يتعاملون بانضباط مع قيود الاختلاط الاجتماعي.