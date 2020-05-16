شكرا لقرائتكم خبر عن 11 وفاة بفيروس كورونا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت عن تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا و214 إصابة جديدة. وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 12305 معظمها في العاصمة في حين وصل عدد الوفيات إلى 817. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2561 بعد تعافي 101. وبدأت الفلبين اليوم السبت في تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة ومدن كبرى أخرى لتشغيل الاقتصاد تدريجيا بعد تضرره بإجراءات الحجر الصحي.

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