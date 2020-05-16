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فرنسا تلحق بإسبانيا في معدل وفيات كورونا

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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 215632، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532، وهو يماثل نظيرتها في إسبانيا تقريبا، بينما بلغ عدد المتعافين 60562 ,بعد مرور حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في فرنسا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

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