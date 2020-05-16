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حادث مرور يودي بحياة 24 شخصا في الهند

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شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مرور يودي بحياة 24 شخصا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 35 آخرين بجروح في حادث تصادم بين شاحنتين في شمال الهند في وقت مبكر من صباح اليوم .

وأوضحت تقارير إعلامية أن الحادث وقع في منطقة أورايا بولاية أوتار براديش شمال الهند الساعة 03:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفة أن جميع الضحايا من العمال المهاجرين الذين كانوا يستقلون إحدى الشاحنتين ومتوجهين إلى ديارهم في ولايات بيهار وجهارخاند والبنغال الغربية شرق البلاد، وسط الإغلاق المفروض حاليا لاحتواء جائحة كوفيد-19 .

وقالت المصادر إن الضحايا استقلوا الشاحنة المنكوبة من ولاية راجاستان غرب البلاد، حيث تم تعليق جميع وسائل النقل المنتظمة مثل الحافلات والقطارات خلال الإغلاق المطبق حاليا .

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