شكرا لقرائتكم خبر عن 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان اليوم 62 إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 16274 إصابة والوفيات إلى 731 حالة .

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