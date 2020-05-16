شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في عُمان يتخطى 5 آلاف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد١٩ ، منها 67 حالة لعمانيين، و337 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 5029 حالة.

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