شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل 465 حالة كورونا.. وروسيا 9200 إصابة والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم السبت إنها رصدت 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 27356 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن غالبية الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.
فيما أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 10598 إصابة في اليوم السابق.
وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 272043 حالة.
وأضاف أن 119 مصابا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2537.
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