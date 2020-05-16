عضو بالدفاع النيابية يكشف عن عملية مرتقبة تنتظر ساعة الصفر

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، السبت، أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في المناطق التي ظهروا فيها، مشيراً إلى استكمال كافة الاستعدادات للعملية بانتظار إعلان ساعة السفر لانطلاقها.
وأضاف الزيادي، أن "هناك جهداً استثنائياً تقوم به الأجهزة الاستخبارية لمتابعة تلك الأسماء الوهمية، وهناك قاعدة بيانات كبيرة حول تلك الزمر الرهابية"، لافتاً إلى "وجود خطط يتم الاستعداد من خلالها للبدء بصولات وجولات خلال الأيام المقبلة لقواتنا الأمنية على أوكار الزمر الإرهابية".
وتابع، أن "العمليات المرتقبة في المناطق التي ظهرت بها الزمر الإرهابية، هي بانتظار إعلان ساعة الصفر لانطلاقها بعد اكتمال جميع الاجراءات لها، ستشترك فيها قواتنا الأمنية وطيران الجيش، وستكون ضربة قوية لسحق التنظيم الإرهابي وجميع الأوكار، وستتم محاسبة المتورطين بإيواء زمر هذا التنظيم الارهابي"، موضحاً أن "هناك قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة جداً عن جميع زمر تلك الجماعات الإرهابية وتحركاتهم وتحركات قياداتهم ومن بينهم الزمر التي دخلت من سوريا خلال الفترة السابقة".
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