'ضغط وتنمر'.. طبيب عراقي يروي للسومرية نيوز تجربته بمواجهة كورونا في أستراليا

بالكثير من رباطة الجأش وبأعلى درجات المخاطرة، يتعامل الأطباء مع الوباء في خط المواجهة الأول، واضعين حياتهم على المحك لدفع البلاء عن الناس.

"الشيء المختلف الآن أن العالم بدأ يدرك هذا الموضوع ويقدر تعب الكوادر الطبية وتضحياتهم"، هكذا يقول الطبيب حسين العباسي في حديث لـ الخليج 365، مؤكدا أنه "كطبيب طوارئ تحتم مهنته أن يكون في خط المواجهة الأول على جميع الأصعدة الطبية".



ويضيف العباسي وهو طبيب عراقي الأصل ويعمل في إحدى مستشفيات ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن "المرضى يتطلبون عناية أكثر وبنفس الوقت تدابير السلامة تتطلب وقتاً أكثر وتجهيزات قد لا تكون متوفرة دائماً، لكن لا يوجد بديل آخر سوى القيام بواجبنا على أكمل وجه"، مبيناً "اثناء عملنا نحاول اتخاذ أقصى تدابير الوقاية من أجل حماية مرضانا وحماية أنفسنا وعوائلنا أيضاً، وهذا هو السياق المتبع في العادة لكن مع جائحة كورونا فنحن نتخذ تدابير مشددة أكثر من السابق".ويشير بالقول، "أننا في مواجهة هذا الوباء العالمي فنحن لا نضع أرواحنا فقط على المحك وإنما أرواح أهلنا وأحبابنا، وهذا الأمر يضعنا تحت ضغط هائل جداً"، ماضياً إلى القول، "اضطررت للابتعاد عن عائلتي عندما بدأت بالشعور ببعض أعراض البرد، وطلبت من المستشفى الذي أعمل به القيام بعمل فحص، COVID19 وهذا الفحص عادة يأخذ يومين إلى ثلاثة أيام، وخلال هذه الفترة قمت بعمل ما يسمى بالعزل الصحي الوقائي بعيداً عن عائلتي بانتظار نتيجة الفحص التي جاءت سلبية".

ويتابع العباسي، أن "أطباء الطوارئ وجميع الكوادر الصحية يواجهون في بعض الأحيان وبشكل محدود، حالات تنمر أو إساءة، ولا أقصد بهذا أن يقوم الشخص بالتعدي اللفظي أو الجسدي، وإنما في بعض الأحيان يقوم صاحب عمل أول محل معين برفض تقديم الخدمة لشخص من القطاع الصحي أو أن يشيح بعض الناس بوجوههم أو ان يخرجوا مسرعين من أي مكان يدخله شخص يرتدي بدلة الطبيب أو الممرض، حتى وصل الأمر بإصدار تعليمات من وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز بعدم ارتداء زي العمل خارج المستشفى".

ويستدرك قائلاً، "ولكن يجب أن أذكر أيضاً كل الدعم غير المحدود والذي نتلقاه بشكل يومي على وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق التبرعات الهائلة التي تتلقاها المستشفيات هنا على شكل وجبات مجانية وخصومات للكوادر الصحية والأهم من هذا كله برقيات ورسائل الدعم التي يرسلها الأطفال في كل مكان إلى الكوادر الصحية ويقوم الأهالي بإيصالها لنا بأنفسهم".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، اختارت الطبيب العراقي الأصل حسين العباسي ممثلاً عن أطباء الطوارئ في أستراليا، ضمن تحقيق صحفي أجرته بخصوص فايروس كورونا.

وتفيد آخر الأرقام بأن فايروس كورونا المستجد أصاب حتى الآن نحو 4.5 ملايين شخص توفي منهم أكثر من 300 ألف، بينما تماثل للشفاء نحو 1.6 مليون مريض.