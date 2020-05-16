الامانة: هذا ما نقوم به رغم ايقاف الجباية وعدم توفير اي مخصصات مالية

اكدت امانة بغداد، السبت، انها تعمل بجهود ذاتية رغم ايقاف الجباية وعدم توفير اي مخصصات مالية.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاعمال التي تقوم بها هي بجهودها الذاتية"، مبينة انه "عدا الرواتب فالامانة لم تستلم اي تعزيز مالي منذ بداية السنة الحالية ولغاية 1 من شهر آيار الجاري بالاضافة الى ايقاف الجباية بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا ما اثر بشكل كبير على مواردنا ".

واضافت "رغم ذلك تقوم امانة بغداد وبجهودها الذاتية باعمال مستمرة وبنوبات عمل لا تتوقف فهي تقوم يومياً برفع الاف الاطنان من النفايات وتوفير اكثر من 4 ملايين متر مكعب من الماء الصافي وتصريف مليون متر مكعب من مياه المجاري بالاضافة الى تاهيل وصيانة المجسرات والانفاق واعمال الزراعة وغيرها من الاعمال اليومية التي تقدم على مدار الساعة ومجاناً وبعضها رمزية".