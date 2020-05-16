اكدت امانة بغداد، السبت، انها تعمل بجهود ذاتية رغم ايقاف الجباية وعدم توفير اي مخصصات مالية.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاعمال التي تقوم بها هي بجهودها الذاتية"، مبينة انه "عدا الرواتب فالامانة لم تستلم اي تعزيز مالي منذ بداية السنة الحالية ولغاية 1 من شهر آيار الجاري بالاضافة الى ايقاف الجباية بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا ما اثر بشكل كبير على مواردنا ".
واضافت "رغم ذلك تقوم امانة بغداد وبجهودها الذاتية باعمال مستمرة وبنوبات عمل لا تتوقف فهي تقوم يومياً برفع الاف الاطنان من النفايات وتوفير اكثر من 4 ملايين متر مكعب من الماء الصافي وتصريف مليون متر مكعب من مياه المجاري بالاضافة الى تاهيل وصيانة المجسرات والانفاق واعمال الزراعة وغيرها من الاعمال اليومية التي تقدم على مدار الساعة ومجاناً وبعضها رمزية".
كانت هذه تفاصيل خبر الامانة: هذا ما نقوم به رغم ايقاف الجباية وعدم توفير اي مخصصات مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.