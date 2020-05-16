وفاة مصاب بكورونا في بغداد

وقال مدير المستشفى مصطفى حاتم الموسوي في تصريح نشر على صفحة المستشفى بالفيسبوم واطلعت عليه الخليج 365، ان "شخصا يبلغ من العمر 65 عاما توفي اليوم بفايروس كورونا في المستشفى".

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واضاف ان "هذه هي حالة الوفاة الثالثة في المستشفى منذ انتشار جائحة كورونا"، مشيرا الى ان "منتسبي المستشفى قاموا بتعفير وتعقيم جثة المتوفي وتحضيرها للدفن وفق المعايير الصحية العالمية".

ودعا "المواطنين لاخذ الاجراءات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فايروس كورونا والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل خاصة مع ازدياد اعداد المصابين في الايام الاخيرة".