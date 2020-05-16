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وفاة مصاب بكورونا في بغداد

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اعلن مستشفى الشهيد الصدر العام، السبت، عن وفاة شخص مصاب بفايروس .

وقال مدير المستشفى مصطفى حاتم الموسوي في تصريح نشر على صفحة المستشفى بالفيسبوم واطلعت عليه الخليج 365، ان "شخصا يبلغ من العمر 65 عاما توفي اليوم بفايروس كورونا في المستشفى".

 

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واضاف ان "هذه هي حالة الوفاة الثالثة في المستشفى منذ انتشار جائحة كورونا"، مشيرا الى ان "منتسبي المستشفى قاموا بتعفير وتعقيم جثة المتوفي وتحضيرها للدفن وفق المعايير الصحية العالمية".

 

ودعا "المواطنين لاخذ الاجراءات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فايروس كورونا والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل خاصة مع ازدياد اعداد المصابين في الايام الاخيرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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