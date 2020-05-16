النفط: انخفاض الكميات المحروقة من الغاز المصاحب لشهر اذار

أعلنت وزارة النفط عن انخفاض الكميات المحروقة من الغاز المصاحب لشهر اذار الماضي، مبينة ان انتاج الغاز الجاف بلغ 1217 مقمق يومياً.
وأضافت الوزارة ان "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 335 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 123 مقمق باليوم"، موضحة ان "انتاج نفط البصرة ونفط ذي قار ونفط ميسان بلغ 2429 مقمق باليوم والمحروق 1337مقمق باليوم".
ولفتت الوزارة، الى ان "انتاج الغاز الجاف بلغ 1217 مقمق يوميا، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 6324 طن يوميا".
وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.
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