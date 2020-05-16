اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس في العراق للايام المقبلة، فيما اشارت الى ان بعد المحافظات تجاوزت درجة الحرارة فيها الـ40م. اليوم السبت ودرجات الحرارة في العراق: غدا الاحد وبعد غد الاثنين Advertisements الثلاثاء والاربعاء المقبلين

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كانت هذه تفاصيل خبر بعض المحافظات تجاوزت الـ40م.. تعرف على حالة الطقس للايام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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