وفد سوداني يلتقي آبي أحمد قبيل انطلاق أعمال "لجنة الحدود"

قبيل لقاء مرتقب، اليوم السبت، للجنة السياسية العليا للحدود، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأعضاء وفد سوداني رفيع لبحث عدد من القضايا بين البلدين.



ووصل الوفد السوداني الرفيع إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجمعة يترأسه وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، عمر مانيس، وذلك لبحث قضايا الحدود بين البلدين.

ومن المنتظر أن تبدأ السبت، اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين إثيوبيا والسودان، وتستمر على مدار يومين.

وقبل أسبوع، بحث آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي له مع رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أهمية تعزيز السلم والأمن بالمنطقة.

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وناقش آبي والبرهان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بين إثيوبيا والسودان، فضلا عن القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعد هذا الاتصال الثاني خلال شهر لرئيس الوزراء الإثيوبي مع البرهان عقب توترات حدودية بين البلدين.

كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد قد أجريا مناقشات مطلع الشهر الحالي حول قضية ترسيم الحدود بين البلدين، ركزت على ضرورة تشكيل لجنة فنية لإنهاء تلك المهمة في أقرب وقت.

وحينها، أكد آبي أحمد بدوره أن العلاقات بين البلدين من المتانة بمكان بحيث لا تسمح بأي توترات، وأي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر، والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية، وذلك لخصوصية العلاقة والمصالح المشتركة بين البلدين.

وكان السودان وإثيوبيا قد شهدا في أبريل/نيسان الماضي حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.