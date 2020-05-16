كمبوديا تعلن تعافي جميع مرضى كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة في كمبوديا، السبت، إن آخر مريضة بفيروس كورونا المستجد تعافت وغادرت المستشفى، لتصبح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بلا أي إصابات، لكنها حثت المواطنين على الاستمرار في توخي الحذر.



وأضافت الوزارة في بيان أنه لن يتم تخفيف القيود المتعلقة بالفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس والفحوص التي تجرى عند نقاط الدخول الحدودية والحجر الصحي للقادمين من الخارج.

ومنذ ظهور المرض في الصين ثم انتشاره في سائر أنحاء العالم لم تسجل كمبوديا سوى 122 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" دون أي وفيات.

وكانت أحدث حالة إصابة سجلتها كمبوديا في 12 أبريل/نيسان، وقالت الوزارة إنها أجرت 14684 اختبارا للكشف عن الفيروس منذ يناير/كانون الثاني.

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وحث وزير الصحة مام بونهينج الناس على توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية مثل عدم التجمع بأعداد كبيرة.

في السياق ذاته، لم تسجل تايلاند السبت، أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد فيما تبدأ البلاد إعادة فتح الشركات وتخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء الجائحة.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس: "اليوم سجلنا صفرين.. شكراً لكل التايلانديين على تعاونهم".

وهذا هو اليوم الثاني الذي لا تسجل فيه تايلاند إصابات يومية منذ 9 مارس/أذار.

وستسمح تايلاند الأحد بإعادة فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، وسجلت في المجمل 3025 حالة إصابة بالفيروس و56 حالة وفاة.

وأصاب المرض أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم كما أودى بحياة نحو 300 ألف منذ يناير/كانون الثاني.