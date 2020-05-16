اخبار العالم

8 إصابات جديدة بكورونا في الصين

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 8 إصابات جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

8 إصابات جديدة بكورونا في الصين

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس الجمعة بزيادة عن 4 حالات في اليوم السابق.

 

Advertisements

وكانت 6 حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

 

وذكرت اللجنة أن عدد الحالات المسجلة دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 الجمعة.

 

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 إصابات جديدة بكورونا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا