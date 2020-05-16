حظر تجوال شامل لـ15 ولاية تركية إثر تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دخل سريان حظر تجول في 15 ولاية تركية ليلة الجمعة/السبت، ولمدة 4 أيام، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات التركية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، ويشمل الحظر كلًا من أنقرة، وإسطنبول، وباليكسير، وبورصة، وأسكيشهير، وغازي عنتاب، وإزمير، وقيصري، وقوجه إيلي، وقونية، وصامسون، ومانيسا، وصقاريا، وزنغولداق، ووان.

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وبحسب بيان قالت وزارة الداخلية التركية، إن حظر التجوال بدأ اعتبارا من الساعة 00.00 ليل الجمعة/السبت، وينتهي منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، (يمتد من 16- 19 مايو/ أيار).

ويسمح للأتراك يومي الإثنين والثلاثاء (باستثناء من فوق 65 ودون 20 عاما) بارتياد المحال التجارية بين 10:00 صباحا و18:00، لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرط عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة)

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن عدد المصابين بكورونا إلى 146 ألفا و457، إثر تسجيل 1708 حالات في الساعات الـ24 الأخيرة.