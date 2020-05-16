كهرباء ومياه دبي تراجع خطتها لتعزيز أدائها في التعامل مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

انسجاماً مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لصياغة استراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ترأس معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الاجتماع الأول ( الذي عقد عن بعد) مع فريق الإدارة العليا في الهيئة، للتباحث بمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك بحضور النواب التنفيذيين للرئيس في كل قطاعات الهيئة.



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وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال سعيد محمد الطاير: " أود أن أرحب بكم في الاجتماع الأول مع فريق الإدارة للتباحث بمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، تماشياً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لوضع إطار عام لاستراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وإعادة تشغيل الاقتصاد، والحفاظ على الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف : "قد رسخت هذه الرؤية الثاقبة منهجية عمل للحكومة لتصبح الأسرع نهوضا والأذكى في استباق متطلبات مرحلة عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأحداث وتحويل التحديات إلى فرص، والإستعداد للمرحلة القادمة من خلال وضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة".

وتابع بالقول: "ستكون من أولويات فريق الإدارة مراجعة ومواءمة الخطة الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه دبي مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعزيز مرونة وأداء الهيئة في التعامل مع المتغيرات المتسارعة بالاعتماد على التقنيات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، وإعادة توجيه الموارد المالية والبشرية لرفع مستوى الانتاجية والتنافسية، حيث سنقوم بوضع أهداف محددة ومؤشرات أداء واضحة ومستهدفات دقيقة ضمن استراتيجيتنا لتحقيق هذه التوجيهات، وسيتم دمجها في جميع اجراءات وعمليات وأنظمة الهيئة ذات الصلة، لتكون الهيئة من أولى الجهات الحكومية التي تعيد صياغة رؤيتها واستراتيجيتها المؤسسية انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة".