مشاركة بحرينية وسعة في يوم الصلاة من أجل الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

استجابة واسعة في مملكة البحرين، حيث شارك العديد من العلماء ورجال الدين والشخصيات الاجتماعية والثقافية في يوم الصلاة من أجل الإنسانية 14 مايو.



Advertisements

وكان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، قد أعلن دعمه وتأييده للمبادرة، وهو ما أعطى للتفاعل البحريني زخماً واسعاً، حيث شارك في الحدث مختلف فئات المجتمع البحريني الذي يتسم بالتعددية والتعايش السلمي، كما تعتبر البحرين واحدة من أهم الدول الراعية للسلام والتعايش.

واشترك في مبادرة «صلاة من أجل الإنسانية» عدد كبير من القادة الدينيين، في مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والعديد من السياسيين والشخصيات المجتمعية والفكرية، من بينهم رؤساء ورؤساء وزراء حاليين وسابقين ووزراء، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الرسمية والدينية والاجتماعية، والشعوب من مختلف أنحاء العالم.