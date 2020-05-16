شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في ألمانيا تقترب من 174 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في ألمانيا حتى مساء الجمعة 173700 شخص، بينما كان العدد في نفس التوقيت أمس (أي الثامنة والربع مساء) هو 172900.

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كما ارتفع عدد الوفيات إلى 7873 حالة على الأقل في جميع أنحاء ألمانيا، في حين لم تتجاوز الوفيات أمس في نفس التوقيت 7788.

جاء ذلك في إحصاء قامت به وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تراعي فيه آخر الإحصاءات المنفردة التي تصدر عن الولايات الألمانية.