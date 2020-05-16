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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق المرحلة الثانية من حملة تعقيم منطقة مصفح في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
تبدأ، ليلة السبت، المرحلة الثانية من حملة تعقيم منطقة مصفح في الحوض 26 في أبوظبي، التي تشمل إجراء فحوص مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كوفيد – 19.
وتنفّذ دائرة الصحة في أبوظبي الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.
ويستمر نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في الحوض المختار، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى المنطقة.
وأوضحت الدائرة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة، حيث إن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض، داعيةً المقيمين في الحوض إلى التعاون والتجاوب مع التعليمات الصادرة من القائمين على الحملة للوصول إلى الهدف المنشود.
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