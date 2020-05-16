حزب الله: لا توجد لدينا مصادر مقربة أو مطلعة أو أي صيغة اعلامية مشابهة

اكدت العلاقات الاعلامية في ​حزب الله​ انه لا توجد لدينا مصادر مقربة أو مطلعة أو أي صيغة اعلامية مشابهة، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدفة وعدم استخدام هذه الصيغ بتاتاً في اطار تعليقاتها ومقالاتها وتقاريرها.​​​​​​​

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