ياب: الشيخ حسن خالد حافظ على مسافة واحدة من جميع القيادات

نعى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مفتي ​لبنان​ الراحل الشيخ حسن خالد، قائلا: " كان رجل حوار وساعياً إلى جمع الكلمة ووحدة الصف في ذكرى استشهاده، نستذكر نهجه الذي أرسى به موقع ​دار الفتوى​ كمرجع وطني جمع تحت قبتها اللبنانيين، وحافظ على مسافة واحدة من جميع القيادات”.

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