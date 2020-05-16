جعجع عرض آخر المستجدات مع سفيرات سويسرا وكندا والنروج

التقى رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، سفيرات ​سويسرا​ مونيكا كيرغوز، كندا إيمانويل لامورو و​النرويج​ ليني ستانسيث في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب د. إيلي الهندي. وقد تباحث المجتمعون في آخر المستجدات السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد.

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