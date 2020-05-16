شريم: لا مانع من قوننة العمل المنزلي لصالح من يرغب من السيدات اللبنانيات

أكدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "كلمة الحق يجب ان تقال نعم أموالنا منهوبة وسنستعيدها، نعم شبابنا يستحق غدا افضل ولكن هذا لايمنع من ان نقونن العمل المنزلي لصالح من يرغب من السيدات اللبنانيات والقوننة تعني ضمان وساعات عمل محددة ومكتب يحفظ الحقوق والواجبات كما في كل المجالات المهنية.​​​​​​".

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