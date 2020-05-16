أبو سعيد التقى الاسمر وبحث معه في قضايا مشتركة

التقى مفوض ​اللجنة الدولية لحقوق الانسان​ في ​الشرق الاوسط​ السفير ​هيثم ابو سعيد​ أمين عام مجلس الأعلى للدفاع ​اللواء​ ​محمود الأسمر​ في السرايا الحكومي، حيث جرى البحث في امور عامة حقوقية و خاصة في الاستعراض الدوري الشامل ل​لبنان​ لهذا العام حيث ابدى الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع كل التعاون شارحاً بعض القضايا التي حصلت ذات الشأن.

وابدى السفير هيثم ابو سعيد التعاون الكامل من قبل اللجنة الدولية مع ​المجلس الاعلى للدفاع​، معرجاً على بعض العناوين وأسسها القانونية خصوصا فيما يتعلق بحيثية قوات للامم على الحدود السورية اللبنانية. هذا وشرح السفير ابو سعيد موضوع الحراك منذ انطلاقه، مؤكدا أن اللجنة تمضي بنصوصها في الشرعة الدولية، وأن بعض العناصر في الحراك اعتدى على ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ واستعمل أدوات ومواد حربية في ​التظاهرات​. كما أكد على أهمية الإجراءات التي يقوم بها الجيش في ضبط مخالفات بعض العناصر وضمن الأطر المسلكية المتبعة وأنه سيقوم برفع هذه التفاصيل إلى المجلس الدولي والأمين العام.