ضبط شاحنة محملة بالمازوت المهرب في الشقدوف عكار

أحبطت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، محاولة شاحنة محملة بالمازوت المهرب في منطقة الشقدوف -عكار العتيقة في محلة كوع عاصي.
وتم تحويل السائق مع المضبوطات إلى مخفر بينو في قوى الأمن للتحقيق معه.
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