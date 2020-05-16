ضبط شاحنة محملة بالمازوت المهرب في الشقدوف عكار

أحبطت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، محاولة شاحنة محملة ب​المازوت​ المهرب في منطقة الشقدوف -عكار العتيقة في محلة كوع عاصي. وتم تحويل السائق مع المضبوطات إلى مخفر بينو في ​قوى الأمن​ للتحقيق معه. إضغط للمزيد

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