الارصاد الجوية: درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وتستمر حتى الخميس المقبل

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، متوقعة أن يكون طقس اليوممشمس مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية وانخفاض تدرجي بنسبة الرطوبة تنشط الرياح أحيانا ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء اعتبارا من المساء، محذرة من خطر اندلاع حرائق في الاحراج.
كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأحد: مشمس مع ارتفاع إضافي درجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة احيانا خاصة في الجنوب ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الإثنين: صاف وحار مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح احيانا ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
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