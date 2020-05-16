عريجي: وضع موكلي سركيس حليس قانوني وسليم جدا

أكد الوزير السابق ووكيل مدير المنشأت النفطية سركيس حليس، روني عريجي انه "نثق بالقضاء، لكن لا شك انه هناك من يخطئ في بعض الاوقات"، مشددا على ان "أصول المحاكمات الجزائية وضعت لحمية حقوق الناس".
وشدد على ان "سركيس حليس، موكلي لم يتخلف عن الحضور للتحقيقن إلا ان سلسلة اجراءات خاطئة أدت لوضع ملتبس ومجحف بحقه"، لافتا إلى ان "حليس لديه مرض مزمن ولا يمكن حضوره إلى العدلية، وتفاجأنا باجراء سريع برفض المعذرة التي تقدم بها لاجراء الاستجواب أونلاين وصدرت مذكرة بحث وتحري بحقه وعممت على الاعلام قبل تعميمها من قبل الضابطة العدلية".
وأكد ان "حليس كان مستعدا للحضور وكان من حقي المثول بالنيابة عنه لكنه تم رفض ذلك بطريقة غير قانونية"، مشددا على ان "حليس وضعه قانوني وسليم جدا ولا يوجد اي شيء يخفيه". واعتبر انه "هناك نوعا من التسيس للملف، وهناك أمور خلقت عندي ريبة مشروعة وأرى انه هناك ملفات أبعد من القضاء".
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