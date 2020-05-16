الصحة الروسية:أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مطلع الشهر وارتفاع بالوفيات

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة أدنى حصيلة إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" منذ 1 ايار الجاري، مع رصد ارتفاع في معدل الوفيات ​الجديدة​.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في ​روسيا​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 9200 إصابة جديدة بالوباء خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية (مقابل 10598 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد ​الإصابات​ التي تم تسجيلها في البلاد منذ بدء الجائحة 272043، بما فيها 206340 حالة نشطة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 83 من أقاليم روسيا، وفي مقدمتها العاصمة ​موسكو​ التي سجلت لليوم الرابع على التوالي أقل 3505 إصابات خلال آخر 24 ساعة.

وتوفى 119 مريضا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير مقابل 113 أمس، لترتفع حصيلة ​ضحايا​ الجائحة في روسيا إلى 2537 حالة وفاة.

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وتماثل 4940 شخصا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 63166 شخصا.

ولا تزال موسكو تشكل أكبر بؤرة للفيروس التاجي في روسيا بـ138969 إصابة، بما فيها 1432 حالة وفاة.

وأجريت في روسيا حتى الآن 6.6 مليون عملية فحص لتشخيص الإصابات بكورونا.