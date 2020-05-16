الصحة الأفغانية: تسجيل 349 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد لـ6002

اشارت ​وزارة الصحة​ الأفغانية الى انه "تم تسجيل 349 إصابة جديدة ب​كورونا​ ليرتفع العدد لـ6002 و15 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 168".

هذا وكان اعلن وزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروز تطور قدرة المرافق الطبية في البلاد لتتمكن من إجراء 1000 فحص يوميا بنهاية الأسبوع، وتجري مراكز اختبار فيروسات كورونا في أفغانستان 600 فحص يوميًا: 400 في العاصمة كابول و 100 في إقليمي هيرات وننجارهار.

ووافقت الحكومة الأفغانية في وقت سابق على خطة لفرض حظر التجوال في العاصمة كابول، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.