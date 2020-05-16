بدء سريان حظر التجوال لأربعة أيام في 15 ولاية تركية

بدأ منتصف ليل الجمعة-السبت، سريان حظر التجوال لأربعة أيام في 15 ولاية تركية، ضمن إجراءات مواجهة تفشي ​فيروس كورونا​. ويشمل الحظر كلاً من ​أنقرة​، و​إسطنبول​، وباليكسير، وبورصا، وأسكيشهير، و​غازي عنتاب​، وإزمير، وقيصري، وقوجه إيلي، وقونية، وصامسون، ومانيسا، وصقاريا، وزنغولداق، ووان.

وأوضحت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، أنه يُسمح للمواطنين يومَي الاثنين والثلاثاء (باستثناء مَن هم فوق 65 ودون 20 عاماً) بارتياد المحالّ التجارية بين 10:00 صباحاً و18:00، لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرط عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة).

وفي وقت سابق الجمعة، قال ​وزير الصحة​ فخر ​الدين​ قوجه إن عدد مرضى كورونا داخل العناية المركزة ب​مستشفيات​ البلاد في تراجع مستمر، فقد تعافى 2103 مصابين من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 106 آلاف و133. وارتفع عدد المصابين إلى 146 ألفاً و457، بعد تسجيل 1708 ​حالات​ في ​الساعات​ الأربع والعشرين الأخيرة. وتفيد المعطيات بتسجيل 48 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 4055.