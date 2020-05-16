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بدء سريان حظر التجوال لأربعة أيام في 15 ولاية تركية

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بدأ منتصف ليل الجمعة-السبت، سريان حظر التجوال لأربعة أيام في 15 ولاية تركية، ضمن إجراءات مواجهة تفشي ​فيروس ​. ويشمل الحظر كلاً من ​أنقرة​، و​إسطنبول​، وباليكسير، وبورصا، وأسكيشهير، و​غازي عنتاب​، وإزمير، وقيصري، وقوجه إيلي، وقونية، وصامسون، ومانيسا، وصقاريا، وزنغولداق، ووان.

وأوضحت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، أنه يُسمح للمواطنين يومَي الاثنين والثلاثاء (باستثناء مَن هم فوق 65 ودون 20 عاماً) بارتياد المحالّ التجارية بين 10:00 صباحاً و18:00، لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرط عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة).

وفي وقت سابق الجمعة، قال ​وزير الصحة​ فخر ​الدين​ قوجه إن عدد مرضى كورونا داخل العناية المركزة ب​مستشفيات​ البلاد في تراجع مستمر، فقد تعافى 2103 مصابين من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 106 آلاف و133. وارتفع عدد المصابين إلى 146 ألفاً و457، بعد تسجيل 1708 ​حالات​ في ​الساعات​ الأربع والعشرين الأخيرة. وتفيد المعطيات بتسجيل 48 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 4055.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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