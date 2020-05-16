أكد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن "ظروف البلد اليوم هي أفضل من السابق فيما يتعلق بتفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، إلا أن مرحلة الفيروس لم تنته بعد".

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كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: ظروفنا اليوم افضل من السابق لكن مرحلة كورونا لم تنته بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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