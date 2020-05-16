تحطم "إف-22" أميركية في فلوريدا بعد إقلاعها بفترة وجيزة

تحطمت مقاتلة "إف-22" تابعة للجيش الأميركي، بعد إقلاعها بفترة وجيزة، في طلعة تدريبية روتينية.

واشار بيان لسلاح الجو الأميركي الى ان الطيارنجا من الحادث بعد استخدامه مقعد النجاة، وهو في حالة صحية مستقرة، لافتا الى أن "مقاتلة من طراز "إف - 22" تحطمت وتم تخصيصها للسرب 43 المقاتل، وجزء من ​الجناح​ المقاتل 325، الموجود حاليا في أغلين ايه اف بي".

وأضاف: "كان موقع الحادث على بعد 12 ميلا شمال شرقي قاعدة أغلين الرئيسية في ميدان الاختبار والتدريب".

وتعد مقاتلة "إف-22" من أحدث الطائرات في ​القوات​ الجوية الأميركية، والأغلى ثمنا، إذ يصل سعر الطائرة 150 مليون ​دولار​، وتمتنع ​واشنطن​ عن بيعها للدول الأخرى.