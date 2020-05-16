فوكس نيوز: إدارة ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا

ذكرت قناة "​فوكس نيوز​" نقلا عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعتزم استئناف تمويل ​منظمة الصحة العالمية​ جزئيا.

وجاء في الرسالة أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه ​الصين​ من الإسهامات المقررة لمنظمة الصحة العالمية".

وعلق ترامب مساهمات ​الولايات المتحدة​ لمنظمة الصحة العالمية في 14 نيسان، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي ​فيروس كورونا​، وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة. ونفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.