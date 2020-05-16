محكمة إيرانية تحكم بالسجن على عالمة لمدة خمس سنوات

أصدرت ​محكمة​ ​إيران​ية حكما ب​السجن​ لمدة خمس سنوات على عالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس ب​الأمن​ القومي".

وأوضح محاميها سعيد دهقان، في حديث لوكالة "فرانس برس" أن حكما آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضا على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة الدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، لكنها ستنفذ فقط الحكم الأطول مدة"، وأشار الى أنها تنوي استئناف الحكم.

وأوقفت فاريبا عادلخاه (60 عاما)، الباحثة في معهد ​العلوم​ السياسية في ​باريس​، في الخامس من حزيران 2019 في مطار ​طهران​. وتتعامل إيران مع عادلخاه التي تلقى قضيتها اهتماما كبيرا في ​فرنسا​، على انها إيرانية فحسب، ولا تعترف إجمالا بالجنسية الثانية لمواطنيها.

وبدأت محاكمة عادلخاه في الثالث من آذار، وعقدت الجلسة الأخيرة في 19 نيسان.

وأفرجت إيران في أواخر آذار عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي كان موقوفا معها بعد أن انضم اليها في إيران في زيارة خاصة. وتحدثت طهران حينها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا تطالب ​الولايات المتحدة​ بتسليمه أفرجت عنه باريس وعاد الى إيران.