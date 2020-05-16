هيئة الاستثمار: الموافقة على 103 مشروعات جديدة بالمنطقة الاستثمارية لـ"سيتي سنتر ألماظة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة "سيتي سنتر ألماظة"، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة سيتي سنتر الماظة، وعضوية نخبة من ممثلي الجهات المعنية بالنشاط داخل المنطقة.

واستعرض الاجتماع، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية التى تعد إحدى شركات ماجد الفطيم العقارية مصر، التي تم افتتاحها في ديسمبر 2019 وتقام على مساحة 123 ألف متر مربع وتضم حوالي 280 محلا تجاريا لافضل الماركات العالمية والمحلية وقاعات عرض سينمائي، إضافة إلى موقف للسيارات من طابقين يستوعب عدد 4000 سيارة، إضافة إلى العديد من الوسائل الترفيهية بتكاليف استثمارية تتجاوز 9 مليارات جنيه، كما تم عرض مميزات نظام المناطق الاستثمارية وما يوفره من تيسيرات للمستثمرين.

ووافق الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار على 103 مشروعات جديدة داخل المنطقة الاستثمارية لشركة سيتى سنتر ألماظة، ووجه المستشار محمد عبد الوهاب، بسرعة إصدار قرارات ترخيص بمزاولة النشاط للمشروعات الموافق عليها فورا من المكتب التنفيذي للمنطقة.

وأصدر المستشار محمد عبد الوهاب، قرارا نص على تولى رؤساء مجالس إدارات المناطق الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل داخل المناطق أو إضافة نشاط للمشروعات القائمة بمجرد الإخطار وخاصة المشروعات العاملة في مجال تصنيع المستلزمات الطبية، والصناعات الدوائية والسلع الغذائية وذلك لمدة 6 أشهر.

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وأشار القرار إلى منح المشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط مؤقت لمدة 6 أشهر دون التقيد بالإجراءات المُتبعة في هذا الشأن، بشرط تقديم ما يُفيد تركيب خطوط الإنتاج، وكذا منح المشروعات القائمة المُنتهي قرار الترخيص بمزاولة نشاطها خلال الفترة الحالية تراخيص مزاولة نشاط مؤقتة لمدة 6 أشهر لحين تجديد موافقات الجهات المعنية.

ووفقًا لما تضمنه القرار، سيتم مد فترة تقديم مبالغ التأمين وخطابات الضمان للمستثمرين المُتقدمين لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية ولاية الهيئة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، فضلًا عن تلقي طلبات الحصول على خدمات المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية على مدار 24 ساعة من خلال البريدالإلكتروني [email protected]

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى خطة الهيئة العامة للاستثمار وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم مشروعات المناطق الاستثمارية في ظل الظروف الحالية نتيجة مواجهة فيروس كورونا، والتي تتضمن حزمة إجراءات تيسيرية تتعلق بإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية، وخاصة الشركات العاملة في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والسلع الغذائية.

وذكر أن المناطق الاستثمارية استطاعت من خلال الانتشار في العديد من المحافظات تحقيق التنمية في مختلف المجالات والقطاعات بتوفير بيئة عمل مناسبة تتسم بالسهولة واليسر، حيث تم تنمية وتطوير وتشغيل عدد 7 مناطق استثمارية بمحافظات الجيزة والشرقية ودمياط والقاهرة تقع على مساحة 2142 فدانا بحجم استثمارات بلغ 29.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المشروعات بها 800 مشروع توفر اكثر من 75 ألف فرصة عمل وتصل نسبة الإشغال بها إلى 90%، ويتم حاليا التوسع في انتشار تلك المناطق، حيث يجرى إنشاء ثلاث مناطق استثمارية جديدة هي: المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الاستثمارية ببنها بمحافظة القليوبية، والمنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة، وتضمن تلك المناطق عدد 520 مشروعا في مجال الصناعات المعدنية والهندسية والصناعات الغذائية والصناعات المكملة لها والصناعات الحرفية ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 98% وتوفر اكثر من 10 آلاف فرصة عمل.