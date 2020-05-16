"أوقاف بورسعيد" تنفي إصابة إمام بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
نفت مديرية أوقاف محافظة بورسعيد، اليوم السبت، وجود أي إصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين الأئمة وجميع العاملين بالمديرية.
وأكدت المديرية، في بيان مقتضب، التزام الجميع بتعليمات الوزارة بخصوص غلق المساجد والزوايا في الجمع والجماعات.
وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن أن أحد الأئمة أقدم على جمع عدد من المواطنين داخل مسجد لعمل صلاة جماعة، ما عرضهم للإصابة المباشرة بسبب التجمع.
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