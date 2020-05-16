تبادل إجابات امتحان الفيزياء لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، إجابات أسئلة امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي.

وتبادل الطلاب في جروبات خاصة على فيسبوك ، الإجابة على أسئلة الامتحان، حيث يتم كتابة السؤال في "بوست"، لتأتي الإجابة من طلاب في "كومنت".

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة الفيزياء، إلكترونيًا، من المنازل.

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ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، بإجمالي ٥٨٩ ألف طالب وطالبة، الامتحانات على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بحسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.