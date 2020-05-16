انقلاب شاحنة محملة بـ 35 طنًا من الأعلاف في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد: شهد الطريق الصحراوي الشرقي بأخميم في سوهاج، اليوم السبت، انقلاب شاحنة محملة بـ ٣٥ طن أعلاف دون خسائر بشرية. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من شرطة أخميم بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 20. تبين من التحريات أنه أثناء مرور سيارة نقل بمقطورة قيادة "محمود. ا" ٣٠ عامًا سائق ويقيم الشيخ خليفة في سوهاج محملة بأعلاف ماشية، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة النقل، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد. حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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