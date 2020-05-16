ترامب يقيل المفتش العام بوزارة الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(د ب أ):

أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المفتش العام بوزارة الخارجية، ستيف لينيك مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية إن لينيك اضطلع بدور "صغير" في إجراءات العزل ضد ترامب.

وبعد أن تم إبلاغها بشأن الإقالة، أصدرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب بيانا بشأن "الإقالة التي تمت في وقت متأخر من الليل"، متهمة ترامب بمعاقبة لينيك بسبب حماية الدستور والأمن الوطني.

وأدان اليوت انجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ترامب بسبب إقالة لينيك لحماية "واحد من أكثر الموالين له" وهو وزير الخارجية، مايك بومبيو.

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وأضاف انجل أنه علم أن مكتب لينيك كان قد بدأ تحقيقا بشأن بومبيو.

وأضاف أنجل "إقالة السيد لينيك، وسط هذا التحقيق يشير بقوة إلى أنه عمل انتقامي غير قانوني" على الرغم من أنه لم يكشف عن تفاصيل حول التحقيق بشأن بومبيو.

وأقر مجلس النواب عزل الرئيس الأمريكي في ديسمبر 2019، بتهمتين تتعلقان بممارسته ضغوط على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق بالفساد بشأن المرشح الأبرز لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الديمقراطي جو بايدن.

لكن مجلس الشيوخ الذي يهمين عليه الجمهوريون برأ ترامب بعد ذلك.