ترامب يكشف عن علم قوة الفضاء.. ويشيد بتطوير "صاروخ استثنائي"

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن العلم الخاص بقوة الفضاء الأميركية، أحدث فرع في القوات المسلحة الأميركية.

وقدم مسؤولو وزارة الدفاع علم قوة الفضاء، التي تأسست رسميا في ديسمبر الماضي، إلى الرئيس الأميركي خلال حدث قصير نظّم في المكتب البيضاوي.

ويأتي العلم باللون الأزرق الداكن والأبيض ويضم عناصر تشير إلى إمكانيات الفضاء الخارجي الشاسعة، بحسب مجلة "التايم" الأميركية.

وتعد القوة الفضائية أول خدمة عسكرية جديدة منذ إنشاء

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القوات الجوية الأميركية في العام 1947، ولا يزال 16 ألف طيار ومدني يشكلون القوة الفضائية من الناحية الفنية جزءا من القوات الجوية، التي أشرفت سابقا على عمليات في الفضاء.

ويرى الرئيس الأميركي أن الخدمة الجديدة حاسمة لمستقبل الدفاع الأميركي، حيث قال خلال مراسم يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تبني

"صاروخا استثنائيا" يمكنه "السفر أسرع 17 مرة" من أي صاروخ متاح للولايات المتحدة حاليا.

ويتضمن علم القوة الفضائية جناح "دلتا"، الذي يهدف إلى الإشارة إلى التغيير والابتكار، وتم دمج الظلال الداكنة والخفيفة من الرمادي داخل الدلتا في إيماءة إلى طبيعة عمل قوة الفضاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويحتوي العلم أيضا على كرة أرضية تشكل الفناء الخلفي لمقاتلي قوة الفضاء، وتم دمج مدار بيضاوي الشكل حول العالم للدلالة على مهمة القوة للدفاع والحماية من الخصوم والتهديدات المنبعثة من الفضاء.