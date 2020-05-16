السلاوي: ملايين من جرعات لقاح كورونا ستقدم بحلول نهاية 2020

توقع المدير التنفيذي السابق لشركة غلاكسو سميث كلاين، منصف السلاوي، الذي يساعد في قيادة الجهود الأميركية الرامية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، "تقديم بضع مئات من الملايين من جرعات اللقاح بحلول نهاية عام 2020".
وجاء حديث السلاوي، الجمعة، خلال مناسبة بالبيت الأبيض ظهر فيها عدد من مسؤوليالإدارة وهم يضعون كمامات، ليس بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال ترامب إن الحكومة الأميركية تعمل بوتيرة متسارعة مع دول أخرى لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، مع الاستعداد لتوزيع اللقاح فور إنتاجه.
وعبّر الرئيس الأميركي عن أمله في طرح اللقاح قبل نهايةالعام، وقال إن الإدارة ستحشد قواها لتوزيع اللقاح بمجرد خروجه للنور.
وأضاف ترامب أن الحكومة ستستثمر في اللقاحات التي تحتل صدارة الترشيحات، مضيفا أنه تم تقليص القائمة إلى 14 لقاحا واعدا، مع خطة لتضييق الخيارات لأقل من هذا العدد.
أما السلاوي، الذي اختاره ترامب للمساعدة في قيادة الجهود الرامية للتوصل إلى لقاح، فقد عبّر عن تفاؤله بشأن إحراز تقدم قبل نهاية العام.
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