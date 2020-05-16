"النواب الأمريكي" يقر حزمة بـ3 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون قدمه الديمقراطيون بحزمة مساعدات قيمتها ثلاثة تريليونات دولار للتخفيف عن الخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة لوباء فيروس كورونا.

ووافق مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية على النص بأغلبية 208 أصوات مؤيدة، ومعارضة 199، وصوت 14 ديمقراطيا ضد النص، فيما أيده جمهوري واحد.

ويتضمن هذا القانون حزمة مساعدات غير

مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

هذا وقد وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الأشهر الماضية على 4 قوانين للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث تم تسجيل نحو 90 ألف حالة وفاة، كما تجاوز عدد المصابين مليون و440 ألف مصاب.