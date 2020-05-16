الصين تسجل 8 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي الصيني سجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس بزيادة عن أربع حالات من

اليوم السابق.

وكانت 6 حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين

بشمال شرق البلاد.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.