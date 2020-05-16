النواب الأمريكي يوافق على قرار يسمح بعقد جلسات عن بعد

وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة، على قرار يسمح للأعضاء بالتصويت وعقد جلسات استماع للجانه عن بعد وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة.

وهذا التغيير على الرغم من كونه مؤقتا، سيسمح للمشرعين في مجلس النواب بالإدلاء بأصواتهم عبر الوكالة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن جميع الأعضاء الجمهوريين في

المجلس صوتوا ضد القرار.

هذا، وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تتابع انتشار جائحة فيروس كورونا، أن حصيلة الإصابات بهذا الفيروس تجاوزت 4.5 مليون حالة عبر العالم.

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وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا بلغت، حتى الآن، 4516360 حالة، أما

عدد الوفيات الناجمة عن تبعات الإصابة فهو 306051.

وذكرت أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي بلغت 1432045، وتليها روسيا بـ 262843 وبريطانيا بـ 238003، وإسبانيا بـ 230183.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول ذات العدد الأكبر من الوفيات بين المصابين (زهاء 86.9 ألف)، لتليها بريطانيا (34 ألفا) وإيطاليا (31.6 ألف) وفرنسا (27.5 ألف).